شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوير المهني» بالمنيا يشارك في أول ملتقي توظيف افتراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا عن مشاركته في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار ودعم رؤساء عشر جامعات وذلك يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري.

ويعد ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020 هو أول ملتقى توظيفي افتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية يحضره نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من دور المراكز الجامعية للتطوير المهني التي تسعي دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقًا بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجامعات وأصحاب الأعمال من خلال تأهيل خريجين قادرين علي المنافسة في سوق العمل يساهمون مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعهم.

وتحقيقا لذلك يقوم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا بفتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأعمال بغرض توفير فرص توظيف مناسبة تتناسب مع طبيعة مخرجات البرامج الأكاديمية التي تقدمها مختلف كليات الجامعة بالإضافة لتوفير فرص تدريب متخصصة لدعم منظومة التدريب والممارسات العملية داخل بيئة سوق العمل الفعلي.

وبذلك لا يقف دور المركز عند خطوة تأهيل الطلاب بل يمتد لزيادة قدراتهم المهنية والتنافسية بما يساعدهم فى تعزيز فرص الحصول على عمل لينعكس بمردود إيجابي على اقتصاد محافظة المنيا بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار.

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