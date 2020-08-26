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حسين زين ينعي الإعلامية القديرة عفاف عبدالرازق  

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية الراحلة عفاف عبدالرازق، إحدى رواد الإعلام المصري التي قدمت للشاشة أعمالًا متميزة بمهنية واحترافية أسهمت في ترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل. ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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