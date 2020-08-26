شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين ينعي الإعلامية القديرة عفاف عبدالرازق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية الراحلة عفاف عبدالرازق، إحدى رواد الإعلام المصري التي قدمت للشاشة أعمالًا متميزة بمهنية واحترافية أسهمت في ترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل. ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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