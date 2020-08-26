شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة انتدابات لقضاة النقض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بالانتدابات وتجديد الندب لعدد من القضاة بمحكمة النقض، شمل تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبدالرحمن جمعة، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى إن القرار شمل بالمكتب الفنى، تجديد ندب القاضى حسنى حسن عبداللطيف أبوزيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضى محمد أيمن سعدالدين عباس، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداً للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضى عادل محمود عبدالمنعم عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداُ للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

وبالتفتيش الفنى، ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى علاء الدين أحمد السيد محمد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب القاضى يونس على يونس سليم، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

كما تضمن القرار ندب القاضى محمود محمد توفيق عبدالغنى، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.

وبالأمانة العامة، وتجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبدالبارى سليمان، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت، القاضي بمحكمة النقض أمينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب الدكتور محمد سامى السيد العوانى، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب طارق على صديق على، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب حسام الدين حسين عواض الجيزاوى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب محمد حسن محمد السيد الشربينى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب أحمد فرغلى عبدالرحيم زناتى، المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم، الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب مصطفى محمد أمين موسى نور، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

وبالعلاقات والإعلام، تجديد ندب القاضى خالد فاروق عبدالهادى، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، وندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.

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وبمركز المعلومات، وتجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضى هانى أحمد عبدالمنعم عمر يوسف، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وندب القاضى دكتور محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.