شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت لجان الاقتراع في انتخابات النقابة العامة البيطريين، اليوم الأربعاء، الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، والتي تجري على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة «القاهرة، الجيزة، قنا».

وقال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف: «يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنية، أو بطاقة الرقم القومي، أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، وتبدأ الانتخابات في العاشرة صباحًا، وتغلق اللجان ويتوقف التصويت في تمام السادسة مساء.

وأشار إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، ويمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتًا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.

Advertisements