شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرتين مساعدات طبية بحمولة 19 طنا لشعب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم الأربعاء طائرتين محملتين بـ19 طنا من المساعدات الطبية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت.

كان فى استقبال الطائرتين لدى وصولهما مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والعميد أحمد الشحات الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت وممثل مجلس كنائس الشرق الاوسط ، والقنصل المصرى المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى.

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المساعدات المصرية للبنان

ومن جانبه، أكد السفير ياسر علوى، أن تلك الإمدادات تأتى بتوجيهات من مصر بتقديم كل أشكال الدعم لشعب لبنان، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها اللبنانيين حتى يجتازوا محنتهم.

وكانت مصر قد أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار عبر جسر جوى تصل من خلاله سفن محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التى تهدمت بفعل الانفجار.