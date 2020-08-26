شكرا لقرائتكم خبر عن الحالة المرورية اليوم.. كثافات عالية أعلى الطريق الدائرى فى "باسوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، الحالة المرورية لليوم الأربعاء.

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البرنامج استعرض الحالة المرورية في منطقة 6 أكتوبر، وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن الطريق لا يشهد أي ازدحامات إلى حد ما للقادمين من المحور بشرق القاهرة وذلك حتى الوصول إلى منطقة كوبري أكتوبر، وفي اتجاه الكوبري إلى منطقتي الإسعاف ورمسيس، فإنه يشهد ازدحاما شديدًا، ويشهد أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية وحدائق القبة سيولة نسبية.

واستعرض مينا مكرم مراسل البرنامج الحالة المرورية بالطريق الدائري في منطقة باسوس، أكد أنها تشهد كثافة مرورية عالية جدًا وذلك بسببب نقطة تفتيش دائمة موجودة وذلك في اتجاه منطقة المرج، لافتًا إلى وجود سيولة مرورية كبيرة ملحوظة قبل هذه النقطة.