شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: المساجد استعدت بشكل كامل لاستقبال المصلين يوم الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف إن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات الوقائية فى إطار عودة صلاة الجمعة بالمساجد، مثل ما تم اتباعه قبل ذلك فى فتح المساجد لصلاة الجماعة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل استمرار غلق الحمامات، وأن يأتى المصلون إلى المسجد ومعهم "سجادة الصلاة"، وارتداء الكمامات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المساجد استعدت بشكل تنظيمى لاستقبال المصلين من خلال الحرص على التباعد الاجتماعى ووضع علامات للمصلين واستكمال هذه العلامات بشكل كامل فى كل المساجد التى سوف يتم افتتاحها، مشددا على أن المساجد جاهزة لاستقال المصلين يوم الجمعة.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه يتم تنفيذ حملات نظافة موسعة خلال الأيام الماضية فى جميع المديريات، حتى نتأكد من أن هذه المساجد تم تعقيمها بشكل كامل حتى تستقبل المصلين فى أول صلاة جمعة.
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