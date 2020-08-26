شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، فتح باب التصويت بكافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بانتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين، لاختيار النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية ماعدا "القاهرة، الجيزة، قنا"،، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن كافة عمليات التصويت بجميع المحافظات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.

وأشار وكيل النقابة، إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

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ولفت إلى أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة بتاريخ 6 يناير 2020، وبناءا على تصديق مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2020.