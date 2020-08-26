رحيل الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق.. والجنازة ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - توفيت صباح اليوم، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، أرملة الصحفي الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصري، عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

وأعلنت الدكتورة مها مدحت مستشار رئيس التلفزيون المصري، في بيان، وفاة عفاف عبدالرازق، قائلة إن أرملة الصحفي نبيل عصمت، توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه تقرر تشييع جثمان عفاف عبدالرازق التي وصفتها بأنها واحدة من رواد التلفزيون المصري، ظهر اليوم الأربعاء عقب الصلاة عليها في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة ”الوفاء والأمل“ في مدينة نصر.

وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول في التليفزيون المصري ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.

ومرت الإعلامية الراحلة، بالعديد من المحطات المثيرة في حياتها المهنية والاجتماعية الحافلة، وفى حوار سابق لها مع مجلة الإذاعة والتليفزيون، قالت إن حفل زفافها أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، يوم 2 يناير 1972، بسبب أعداد الحضور الكبيرة، حيث كان أبرزهم الوزير عبد القادر حاتم . وأحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما، وهو ما جعل والدتها تقول إنها "ليلة ولا ألف ليلة وليلة".