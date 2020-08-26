مصر | بالأسماء.. رئيس محكمة النقض يصدر الحركة القضائية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. رئيس محكمة النقض يصدر الحركة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، منذ قليل، قرارا بالإنتدابات وتجديد الندب للقضاة.

وجاءت الحركة القضائية كما يلى:

بخصوص نيابة النقض، تم تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف - نائب رئيس محكمة النقض -مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة - نائب رئيس محكمة - النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكذلك تجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس - نائب رئيس محكمة النقض -مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وبخصوص المكتب الفنى، تم تجديد ندب القاضى حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

وشملت الحركة علي تجديد ندب القاضى محمد أيمن سعد الدين عباس - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

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وتجديد ندب القاضى عادل محمود عبد المنعم عماره - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

وفي سياق متصل، استقبل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر دار القضاء العالي، كلا من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار سعيد عمرو مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارعلاء الدين فؤاد أبو الحسن وزير شئون المجالس النيابية.

وحضر اللقاء المستشار الدكتور فتحى المصرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ثم إنتقلوا إلى غرفة مجلس القضاء الأعلى لإلتقاط الصور التذكارية.

وقدم كل من الزوار التهنئة لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى متمنين لسيادته التوفيق وللقضاء المصرى الشامخ المضى فى تحقيق العدالة الناجزة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام.

ويذكر إن المستشار عبد الله عمر مصطفي شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن أنه من مواليد 6 ابريل 1952.