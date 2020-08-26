شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء العاملين بالسياحة حول تأثير قرار إلزام القادمين إلي مصر بتحليل pcr والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت آراء ووجهات نظر العاملين في القطاع السياحي بالبحر الاحمر حول تأثير قرار مجلس الوزراء بتطبيق تحليل pcr سلبي للقادمين إلى مصر وأن يكون التحليل سلبيا قبل ٧٢ ساعة وذلك بداية من أول سبتمبر المقبل وذلك على الحركة السيباحية سواء بالسلب أو الإيجاب وأيد عدد من العاملين بالقطاع القرار فيما رفض اخرون القرار.

وأكد الرافضون للقرار وبينهم محمود عرفة مدير باحدي شكلت السياحة الكبري الجالبة من مختلف الاسواق ان عددا من شركات السياحة في اوكرانيا اكد وجود تأثير على الحجوزات ورفض السائحون اجراءالتحليل وذلك لعدم تحملهم أي مبالغ مالية إضافية على قيمة حجز الرحلة وان عدد كبير الغي رحلته وطلب استبدالها بدول أخرى واضاف عرفة ان القرار سيؤثر تأثيرا كبيرا على السياحة القادمة إلى مصر.

وأشار المؤيدون للقرار وبينهم أحمد على مرشد سياحي أن عددا من الدول طلبت إجراء التحليل لكل الزائرين حتي يتم السماح بفتح الرحلات مع مصر والموافقة لشركات السياحة بتنظيم رحلات حتي يتم التأكد بان جميع السائحين الذين سيخالطون مواطني بلادهم خالون من أي اصابات بكورونا وخلال العودة إلى بلادهم يعودون بشكل امن كما ان التحليل حماية للعاملين بالفنادق والقري السياحية من أي عدوي محتملة وحماية البلاد من دخول مصابين ممن يحملون الفيروس وان هذا الإجراء يتناسب مع الاجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مواطنيها من العدوى.

كما أيد عدد من مسؤولي شركات السياحة والعاملين بها على أهمية قرار رئيس الوزراء الذي صدر مؤخرا بشأن توفيق أوضاع شركات السياحة في ظل استمرار التهديد بعدوى فيروس «كورونا»، وعدم الوصول للقاح معتمد حتى الآن، عن طريق وجوب إجراء تحليل الـ «PCR» للقادمين من الخارج، للكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة من الوصول للأراضى المصرية، بداية من سبتمبر المقبل.

ويطبق قرار مجلس الوزراء اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلي حين إصدار تعليمات أخرى، حيث نبهت وزارة الطيران المدنى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان فإن الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب ) معفيين من تقديم شهادة تحليل الPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

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