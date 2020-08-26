شكرا لقرائتكم خبر عن «منزل زكي» و«معمل وقائي» يتصدران مشروعات تخرج حاسبات ومعلومات المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالمنيا، أن طلاب السنة النهائية بالكلية تقدموا بـ22 مشروع تخرج، يقدم حلول تقنية وبرمجية فعالة للمشكلات المجتمعية، وابتكار تقنيات حديثة ومتطورة للنظم المعاصرة، تم العمل على تطوير فكرتها وتنفيذها منذ بداية الفصل الدراسي الأول بإشراف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ لإرشاد الطلبة ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم عمليًا .

وأضاف «عبدالمجيد» وكان أبرزها مشروعان أحدهما لتجربة افتراضية لـ«معمل كيميائي» «حمل أسمVirtual lab» وهي عبارة عن محاكاة لإجراء التجارب المعملية «الفيزيائية، والكيميائية» بشكل افتراضي دون الحاجة للتعرض المباشر للمواد وتجنبًا لحدوث إي حوادث أو احتكاك بالمواد الكيميائية الخطرة، وتشجيعاً للتعليم عن بعد، والثاني لمشروع «المنزل الذكي» الذي حمل مسمى «Home Fort» الذي يتيح الفرصة للأفراد التحكم في جميع الأجهزة داخل المنزل عبر تطبيق الموبيل للتحكم عن بعد دون التواجد داخل المنزل خلال عملية التحكم.

تدخل كلية الحاسبات والمعلومات ضمن 3 كليات بجامعة المنيا هي الفنون الجميلة والهندسة، والحسابات والمعلومات، لتقديم مشروعات تخرج للطلاب تهدف إلى خدمة المجتمع، من خلال تقديم نماذج لمشروعات مبتكرة ومتطورة تواكب مشكلات العصر .