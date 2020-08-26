شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تبحث تقسيم الطلاب على مجموعتين: الحضور 3 أيام فقط لكل منهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح عادل مبارك رءيس جامعة المنوفية أن الجامعة تستعد لتطبيق التعليم الهجين في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يستند التعليم الهجين إلى دمج نظامى التعلم «وجها لوجه» و«التعلم عن بعد»، وناقش الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة والمقررات، وتقسيم الطلاب على مدار الأسبوع بحيث يتواجد نصف العدد ثلاث أيام والنصف الآخر ثلاث أيام.

ويتم طباعة كارنيهات بألوان مختلفة لضمان عدم التكدس والالتزام بأيام الحضور، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، والمعامل، مع التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتشغيل بوابات التعقيم.

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