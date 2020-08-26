شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفى سيدي سالم المركزي بأجهزه طبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور صلاح زغلول , مدير عام مستشفي سيدي سالم المركزي أنه في اطار خطة تطوير قسم الإستقبال والطوارئ فقد تم تزويد قسم الطوارئ بجهاز صدمات كهربائية جديد , مونيتور جديد , حوامل محاليل جديدة , كراش كار جديده
, ثلاجه كهربائيه جديده, وعدد ٧ مرواح جديده, كما تم رفع كفاءة السباكة, والكهرباء بالاستقبال , كما تم أيضا تنجيد المراتب والشيزلونجات وذلك عن طريق المشاركة المجتمعية والمستشفي , وجاري أيضا انشاء عدد ٢ غرفة جديدة
غرفة انعاش قلبي رئوي وغرفة خاصه بالجبس وجراحة العظام, وأضاف زغلول بأن المستشفي يلقي كل الرعايه والدعم من الدكتور سوسن سلام , وكيلة وزارة الصحه بالمحافظه.
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