شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يقرر إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس وإقامة مشروعات وخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،إطلاق أربعة أسماء من الشهداء على عدد من المدارس، وذلك تخليداً لذكراهم ،لتضحياتهم بأنفسهم دفاعاً عن الوطن وهم الشهيد محمد ناصرإسماعيل محمد الرشيدى، على مدرسة دسوق الاعدادية بنات بشارع المدارس، العريف مجند شهيد عبدالرحمن أحمد محمود، على مدرسة الثابت الإبتدائية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوريا بمركز الرياض، ومحمد مصطفى الرفاعى على مدرسة كوبرى الزاوية للتعليم الأساسى التابعة للوحدة المحلية لقرية أم سن بمركز الرياض، الجندى مجند شهيد كامل عبدالمقصود عمر على مدرسة العجوزين الثانوية المشتركة بمركز ومدينة دسوق«.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء جمال نور الدين،محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بالديوان العام، في دورته الخامسة، بأمانة سر اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة ،السكرتيرالعام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بحضور عمروالبشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، وياسر خداش، مدير إدارةالمجالس المحلية، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 200 مأرض ملك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بر بحرى قرية مسطروه لإقامة حجرة محولات رفع 22/11 ك.ف لتغذية مغذى قرية بر بحرى، وإقامة مخازن للجمعية الزراعية الواقعة بحوض الشروة الغربى بناحية قرية الإبراهيمية بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 393م2 بناحية عزبة راشد والصاوى التابعين للوحدة المحلية لقرية سنديون مركز ومدينة فوه،وعلى إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 400م2 الواقعة بحوض داير الناحية زمام جمعية كفرالجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش بمركز ومدينة قلين،و تخصيص قطعة أرض المقام عليها مستشفى سيدى سالم المركزى.

ووافق المجلس التنفيذي على استصدار قرار تخصيص لمستشفى قلين المركزى بكفرالشيخ،ووافق على التبرعات التلقائية لصالح صندوق خدمات المحافظة،وإنشاء كيان إداري بعزبة الزاوى التابعة لقرية دقميرة بمركز ومدينةكفرالشيخ،كما وافق على تعديل مسمى قرار التخصيص رقم 392 لسنة 1998م من إنشاء مركزشرطة إلى إنشاء قسم شرطة بمدينة سيدى غازي،ووافق على مشروع اللائحة الداخلية لمدرسة تعليم القيادة بالمحافظة، ولائحة تحسين الخدمة المحلية المرورية.

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