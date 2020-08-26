شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد عزل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية لخلوه من مرضى الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح الدكتور عادل مبارك رءيس جامعة المنوفية بموافقة مجلس الجامعة على تجميد قرار مستشفى العزل بمعهد الكبد القومى والتى تم تجهيزها لاستقبال الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وذلك لعدم وجود حالات بالمستشفى. وتجهيز الجناح الفندقى بالمستشفى الجامعي ليكون في حالة استعداد عند وجود حالات مصابة، مع متابعة الوضع الراهن لانتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ عند وجود مستجدات، ومتابعة العمل بمعهد الكبد القومى لعلاج أمراض الكبد وتأدية مهامه. . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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