شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 2000 متر بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومصادرة معدات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد النمر رئيس مدينة قويسنا أن حملة إزالات مكبرة قامت بإزالة تعدي مخالف على قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بمركز قويسنا على مساحة 2000 متر وتم مصادرة لفات السلك الشائك. واضاف النمر انه فور تلقى غرفة العمليات بالمركز بلاغا بوجود اعمال اعما بقطعة ارض فضاء ليلا توجهت فورا قوة للإزالة في المهد بشكل فورى وتم مصادرة المعدات وتحرير المحاضر اللازمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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