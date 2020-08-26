شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع ورئيس شركة المقاولون العرب يتفقدان العمل بمتحف هيئة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، الأعمال الإنشائية لمتحف قناة السويس، وذلك بحضور المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال، والمهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب والاستاذة سحر زغلول رئيس المتحف العالمي لقناة السويس.

تأتي تلك الزيارة في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك و المتابعة الدورية لأعمال ترميم المبنى الإداري الأول لقناة السويس وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة ومراحل تطويرها ويضم مقتنيات تاريخية.

شملت الجولة التفقدية أعمال تشطيبات بلاطات القرميد أعلى الأسقف، ومراحل تركيب أرضيات الباركيه، ودهانات القاعات بعد اعتماد الألوان من قبل استشاريي المتحف، علاوة على التعرف على مراحل ترميم الأسقف الخشبية والأرضيات والأعمدة، ونسب الإنجاز في الأجزاء المستحدثة مثل أعمال إنشاء المسرح المكشوف و طلمبات الحريق وغرف الكهرباء.

من جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون المثمر مع شركة المقاولون العرب إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المقاولات و شريك رئيسي لنجاح العديد من المشروعات القومية والوطنية، مشيداً بمعدلات الإنجاز الخاصة بإنشاء الأعمال الإنشائية للمتحف والتي تسير على التوازي مع تجهيز محتوى العرض المتحفي وجمع المقتنيات التاريخية تمهيدا لافتتاحه في القريب العاجل بمشيئة الله.