شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 محال ورفع 94 حالة إشغال بشوارع بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام لواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بحملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق واسفرت الحملة على تشميع وغلق 10 محلات تجارية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية كما قمت الحملة برفع عدد 93حاله اشغال بكورنيش النيل والتحفظ على كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية

شارك في العقيد عمرو عبدالعزيز رئيس قسم شرطة المرافق، والمقدم رامي كامل رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب حسني مبارك ظابط شرطة المرافق والقوة المرافقة وعبدالحي سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الاشغالات ومسئول رخص المحلات.