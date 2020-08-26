- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 محال ورفع 94 حالة إشغال بشوارع بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام لواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بحملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق واسفرت الحملة على تشميع وغلق 10 محلات تجارية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية كما قمت الحملة برفع عدد 93حاله اشغال بكورنيش النيل والتحفظ على كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية
شارك في العقيد عمرو عبدالعزيز رئيس قسم شرطة المرافق، والمقدم رامي كامل رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب حسني مبارك ظابط شرطة المرافق والقوة المرافقة وعبدالحي سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الاشغالات ومسئول رخص المحلات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع 10 محال ورفع 94 حالة إشغال بشوارع بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.