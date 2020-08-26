شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: اليوم آخر موعد لتقديم رغبات التنسيق بالمرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات يستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.