مائل للحرارة شمالاً شديد جنوبًا.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الخميس - الجمعة - السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، أن طقس الغد الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة درجات الحرارة تسجل على القاهرة، 35 - 24، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء، 39 - 28، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد، 37 وحتى 39 نهارا، و23- 27 خلال فترات الليل.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وأضافت الهيئة درجات الحرارة تسجل على القاهرة، 35 - 24، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء، 39 - 28، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد، 37 وحتى 39 نهارا، و23- 27 خلال فترات الليل.

وعن طقس السبت المقبل، أكدت الهيئة أنه سيكون حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وأضافت الهيئة درجات الحرارة تسجل على القاهرة، 36 - 24، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء، 39 - 28، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد، 39 وحتى 41 نهارا، و24- 28 خلال فترات الليل.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية خلال الـ3 أسام المقبلة تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط على القاهرة أحيانًا.​