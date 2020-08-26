شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موت حفناوي.. إصابة اليوتيوبر عمرو راضي نتيجة اصطدام سيارته بالرصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر عمرو راضي وهو يسير على عكاز وتظهر عليه الالام شديدة ويحمل بيده الأخرى صور لأشعة طبية.

وقال رامز عاطف صديق راضي: «عمرو حالته النفسية سيئة جدا من بعد موت حفناوي أقرب صحابه، مانع الاكل كله وفضل ثلاثة أيام واقف على رجله في العزا ومش بينام».

وأضاف رامز في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «من حوالي أسبوع راضي عربيته اصطدمت في رصيف ومن بعدها بيعاني من الآلام في فقرات ضهره، وروحنا للدكتور وكتبله شوية أدوية وعلاج طبيعي«.

واختتم عاطف حديثه مطالبا الجمهور بالدعاء لراضي بتخطي تلك الأزمة التي يمر بها.

يذكر أن حفناوي توفي يوم 10 أغسطس بعد فترة قضاها تحت أجهزة التنفس الصناعي نتيجة إصابته بجلطة في المخ.

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