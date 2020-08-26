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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 13 راكبا في حادث تصادم ميكروباص برصيف جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 13 راكبا في حادث تصادم ميكروباص أجرة في رصيف بمدخل الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، مساء اليوم، ونقل المصابين إلى مستشفيات الزهور والسلام لعلاجهم.
تلقي مرفق الإسعاف ببورسعيد مساء اليوم بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في رصيف بمدخل الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، انتقل إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة الجنوب، وتم نقل كلا من على السيد السيد ٣٤ سنة وأميرة شعبان عكاشة ٢٠ سنة إلى مستشفي السلام للعلاج.
ونقل كلا من شاهنده محمد عبدالعزيز 19سنه، عبير خلف راشوان 15سنه، مصطفي محمود محمد 44سنه، سجود سعيد على 3 سنوات، شيماء عبود محمد 29سنه، محمود محمد احمد41سنه، رؤوف شاكر عبدالصبور29سنه، محمد محسن عبدالمنعم 34سنه، سعد عبده ابو حشيش 41سنه، نورا حسين خلف 23سنه، شيماء جمال على 31سنه، إلى مستشفي الزهور للعلاج، وتبين من الفحص المبدئي ن جميع الحالات تعانى من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح بسيطة وكدامات.
تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة وتعيين حراسة على الميكروباص.
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