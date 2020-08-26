شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف خطة العام الدراسى أول سبتمبر وينفى ما يتداول عن المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم شرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، مشددا على أن كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة.

وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "سوف نشرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إن شاء الله ونوضح كل التفاصيل"، مضيفا: "كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة".

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وزير التعليم

وكان الدكتور طارق شوقى، اعتمد أمس الثلاثاء، الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2020 ــ2021، وكذلك موعد امتحان الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إنه نتيجة لانتشار جائحة الكورونا تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة الكورونا بالسودان، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 12/9/2020 وتستمر حتى يوم 21/9/2020.