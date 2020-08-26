شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد متابعتها الدورية للمستفيدين من مبادرات البتلو وملء حظائر الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، خاصة مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للمستفيدين من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربين.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجانا مشكلة لمتابعة البروتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانيًا خاصة من مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفًا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

كان الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كلف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كل اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

فيما تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربين.