أخبار مصر | مستشفى المنيرة تجري جراحة نادرة لطفلة عمرها 6 ساعات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مستشفى المنيرة تجري جراحة نادرة لطفلة عمرها 6 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أطباء وتمريض قسم جراحة الأطفال بمستشفى المنيرة العام، يوم الأحد الموافق ٢٤ من أغسطس، في إجراء جراحة إصلاح عيب خلقي بجدار البطن بواسطة رقعة من الحبل السرى جراحيا لطفلة عمرها 6 ساعات فقط، وهي جراحة نادرة، تم تحويلها من مستشفى بنها.

وتعتبر هذه العملية من أندر حالات جراحة الأطفال حديثي الولادة واول عملية يتم إجراؤها داخل مستشفى من مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة.

وتقدم الدكتور كريم سلام مدير إدارة المستشفى بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي المشارك في العملية وكذلك قسم الحضانات.

يذكر أنمستشفى المنيرة العام قامت بعمل هيكلة لكل اقسام المستشفي وتطوير كافة الأقسام بادخال بعض التخصصات الجديدة، وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالقاهرة وهيئة المستشفيات التعليمية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.