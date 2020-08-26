شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى 400 درجة فأكثر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2019 (علمى وأدبي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثيرون من طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات عن نتائج القبول بالكليات عن العام الماضى ويعتبرونها مؤشرًا للقبول هذا العام استنادًا إلى مقارنة الحدود الدنيا للمرحلة الأولى العام الماضى بالحدود الدنيا هذا العام وأعداد المقبولين ضمن المرحلة الأولى العام الماضى مع أعداد المقبولين ضمن المرحلة الأولى هذا العام.

يبلغ الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية هذا العام 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر وعدد طلاب المرحلة الأولى 30 ألفًا و855 طالبًا وطالبة، بينما كان في عام 2019 الحد الأدنى للمرحلة الأولى لشعبة العلوم 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30 ألفًا و152 طالبًا وطالبة.

وكما يبلغ الحد الأدنى للشعبة الهندسية هذا العام 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16 ألفًا و665 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الحد الأدنى لشعبة الرياضيات بالمرحلة الأولى 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14 ألفًا و690 طالبً وطالبة

وبلغ الحد الأدنى بالمرحة الأولى للشعبة الأدبية هذا العام 327.5 درجة فأكثر، بنسبة 79.90% فأكثر وعدد طلاب 102 ألفًا و165 طالبًا وطالبة، بينما بلغ الحد الأدنى لطلاب «الأدبى» العام الماضى 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وعددهم 98 ألفًا و471 طالبًا وطالبة،

ويبلغ إجمالى طلال المرحلة الأولى هذا العام 149 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى العام الماضى 143 ألفًا و313 طالبًا وطالبة.

وجاء الحد الأدنى العام الماضى بالنسبة لشعبة العلوم للقبول بكليات الطب البشرى العام الماضى عند 98.4% والحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 97.8% والحد الأدنى لكليات الأسنان عند 98.29% والحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعى عند 97.98%، أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فقد كانت هناك بعض الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

وكان الحد الأدنى العام الماضى بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية للقبول بكليات الإقتصاد والعلوم السياسية 96.34% والحد الأدنى لكليات الألسن 95.49%.

وكان الحد الأدنى بالكليات للشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات كما يلى:

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5.

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5.

طب جنوب الوادى 405.

طب سوهاج 405.

طب الزقازيق 405.

طب كفر الشيخ 404.5

طب المنصورة 405.5.

طب طنطا 405.

طب القاهرة 405.

طب المنيا 404.5

طب بنها 404.5

طب عين شمس 404.5.

طب الإسكندرية 404.5.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5.

طب أسيوط 404

طب بور سعيد 404

طب حلوان 404

طب الفيوم 403.5

طب أسوان 403.5

طب السويس 403.5

طب بنى سويف 403.5

طب أسنان المنيا 403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403

طب أسنان بنى سويف 403

طب أسنان أسيوط 403

طب أسنان الفيوم 403

طب أسنان الزقازيق 403

طب أسنان طنطا 403

طب أسنان جنوب الوادى 403

طب أسنان كفر الشيخ 403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان القاهرة 403

طب أسنان عين شمس 403

طب أسنان الإسكندرية 403

صيدلة المنوفية 402.5

صيدلة جنوب الوادى 402.5

صيدلة المنصورة 402

صيدلة الفيوم 402

صيدلة مدينة السادات 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنيا 402

صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5

صيدلة الزقازيق 401.5

صيدلة بنى سويف 401.5

صيدلة سوهاج 401.5

صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة طنطا 401.5

صيدلة القاهرة 401.5

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401

صيدلة أسيوط 401

صيدلة بور سعيد 401

صيدلة حلوان 401

صيدلة الإسكندرية 401

علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5

علاج طبيعى القاهرة 400.5

علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5

علاج طبيعى بنى سويف 400.5

ألسن كفر الشيخ 399.5

طب بيطرى المنوفية 399.5

طب بيطرى الزقازيق 399

طب بيطرى بنى سويف 399

طب بيطرى المنصورة 399

طب بيطرى المنيا 399

علوم البترول والتعدين مطروح 399

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطرى كفر الشيخ 398.5

طب بيطرى أسوان 398.5

طب بيطرى أسيوط 398.5

طب بيطرى القاهرة 398.5

طب بيطرى جنوب الوادى 398.5

طب بيطرى سوهاج 398.5

طب بيطرى دمنهور 398.5

طب بيطرى الإسكندرية 398

طب بيطرى مطروح 398

طب بيطرى مدينة السادات 398

طب بيطرى بنها 398

طب بيطرى الوادى الجديد 398

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398

هندسة دمياط 397.5

هندسة القاهرة 395

هندسة المنصورة 395

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5

هندسة الزقازيق 392

هندسة بنى سويف 393

هندسة جنوب الوادى 392

هندسة عين شمس 392

هندسة طنطا 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

هندسة بنها 390

هندسة الإسكندرية 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة سوهاج 389.5

الحدود الدنيا بكليات المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2109، بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مؤتمر صحفى اليوم الأحد.

الكلية الحد الأدنى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402 درجة

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالإسكندرية 398.5 درجة

ألسن كفر الشيخ 398.5 درجة

سياسة واقتصاد بالسويس 397.5 درجة

سياسة واقتصاد بنى سويف 395 درجة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 درجة

ألسن عين شمس 394.5 درجة

إعلام القاهرة 394 درجة

ألسن بنى سويف 393 درجة

ألسن المنيا 392.5 درجة

ألسن سوهاج 392

ألسن أسوان 391.5

ألسن الأقصر 391.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

إعلام بنى سويف 389.5

آثار دمياط 387.5

آثار القاهرة 387.5

إعلام جنوب الوادى 387

آثار ولغات مطروح 385.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5

آثار الفيوم 384.5

تربية المنيا 384

آثار أسوان 384

آثار الأقصر 383

تربية عين شمس 382.5

تربية الزقازيق 382

تربية طنطا 381.5

تربية بور سعيد 381

آثار سوهاج 381

تربية بنها 380.5

آثار جنوب الوادى 379.5

الاعاقة والتأهيل بنى سويف 379.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 379

تربية الإسكندرية 377.5

تربية المنصورة 375.5

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تربية مدينة السادات 375.5

تربية تعليم ابتدائي الزقازيق 375

تربية تعليم ابتدائي المنيا 375

تربية دمنهور 375

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 374

تربية حلوان 372

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372

فنون جميلة فنون المنصورة 372

تربية جنوب الوادى 371.5

تربية كفر الشيخ 371.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371

تربية تعليم ابتدائي بور سعيد 370

تربية تعليم ابتدائي عين شمس 368.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368

تربية الفيوم 367

تربية تعليم ابتدائي المنوفية 366.5

تربية بنات عين شمس 365.5

تربية بنى سويف 365.5

تربية طفولة طنطا 365

تربية تعليم ابتدائي بنها 365

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365

آداب القاهرة 364

تربية تعليم ابتدائي المنصورة 364

تربية أسيوط 363.5

تربية سوهاج 363.5

تربية تعليم ابتدائي مدينة السادات 361.5

تربية تعليم ابتدائي الإسكندرية 361

تربية تعليم ابتدائي كفر الشيخ 360.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 360

تربية طفولة مبكرة المنوفية 360

آداب عين شمس 360

تربية طفولة كفر الشيخ 359.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5

تربية نوعية الزقازيق 358.5

تربية تعليم ابتدائي بنات عين شمس 358

تربية تعليم ابتدائي حلوان 357.5

آداب بنها 357

تربية نوعية طنطا 357

تربية نوعية المنيا 357

تربية تعليم ابتدائي دمنهور 356.5

تربية السويس 355.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5

تربية طفولة عين شمس 355

آداب بور سعيد 354

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5

آداب حلوان 353

تربية طفولة الإسكندرية 352.5

فنون جميلة فنون حلوان 351.5

حقوق المنيا 351

تربية طفولة مبكرة أسيوط 351

تربية طفولة مبكرة بنى سويف 351

آداب الإسكندرية 350.5

آداب العريش 350.2

تربية العريش 349.7

تجارة دمياط 349.5

تربية نوعية كفر الشيخ 349.5

تربية تعليم ابتدائي قناة السويس بالإسماعيلية 349.5

تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية 349.5

تربية تعليم ابتدائي أسيوط 348.5

تربية طفولة حلوان رياض أطفال 348.5

فنون جميلة فنون أسيوط 348

تجارة القاهرة 347

آداب المنصورة 346.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346

تربية تعليم ابتدائي الفيوم 346

تجارة المنصورة 346

تجارة الزقازيق 345.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5

تجارة جنوب الوادى 344.5

تربية تعليم ابتدائي بنى سويف 344.5

فنون جميلة فنون الإسكندرية 344.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 344

آداب الزقازيق 344

تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5

سياحة وفنادق المنصورة 343.5

تجارة عين شمس 343

تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادى 342.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5

تربية طفولة جنوب الوادى 342.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342

آداب طنطا 342

آداب انتساب موجه القاهرة 341.5

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

تجارة الإسكندرية 341

فنون جميلة فنون المنيا 341

آداب انتساب موجه عين شمس 339.5

آداب كفر الشيخ 339

تجارة وإدارة أعمال حلوان 339

آداب بنات عين شمس 339

آداب وعلوم إنسانية السويس 338.5

تربية طفولة دمنهور 338

آداب انتساب موجه بنها 337.5

تربية نوعية القاهرة 337.5

تجارة كفر الشيخ 337

آداب الفيوم 336.5

تجارة بور سعيد 336

تربية نوعية الإسكندرية 336

فنون جميلة فنون الأقصر 335

آداب انتساب موجه حلوان 335

آداب دمياط 334.5

آداب دمنهور 334

تجارة بنها 334

آداب أسوان 333.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332

تجارة انتساب موجه القاهرة 332

حقوق بور سعيد 331.5

تربية نوعية بنها 331.5

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية طفولة العريش 330.2

تربية طفولة دمياط رياض أطفال 330

تربية جنوب الوادى بالغردقة 330

سياحة وفنادق مطروح 330

تربية نوعية جنوب الوادى 330

حقوق سوهاج 329.5

تربية نوعية المنصورة 329.5

آداب بنى سويف 329

تربية أسوان 329

تربية الوادى الجديد 329

تربية نوعية مطروح 328.5

تربية طفولة سوهاج 328.5

تربية نوعية بور سعيد 328.5

تربية نوعية أسيوط 328.5

تجارة أسوان 328

حقوق دمياط 328

تجارة انتساب موجه عين شمس 328

تجارة دمنهور 328

تربية تعليم ابتدائي سوهاج 328

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328

تربية نوعية عين شمس 328

تربية طفولة السويس 328

آداب جنوب الوادى 328

آداب الوادى الجديد 328

تربية دمياط 328

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