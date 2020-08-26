شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى 400 درجة فأكثر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2019 (علمى وأدبي) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبحث الكثيرون من طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات عن نتائج القبول بالكليات عن العام الماضى ويعتبرونها مؤشرًا للقبول هذا العام استنادًا إلى مقارنة الحدود الدنيا للمرحلة الأولى العام الماضى بالحدود الدنيا هذا العام وأعداد المقبولين ضمن المرحلة الأولى العام الماضى مع أعداد المقبولين ضمن المرحلة الأولى هذا العام.
يبلغ الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية هذا العام 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر وعدد طلاب المرحلة الأولى 30 ألفًا و855 طالبًا وطالبة، بينما كان في عام 2019 الحد الأدنى للمرحلة الأولى لشعبة العلوم 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30 ألفًا و152 طالبًا وطالبة.
وكما يبلغ الحد الأدنى للشعبة الهندسية هذا العام 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16 ألفًا و665 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الحد الأدنى لشعبة الرياضيات بالمرحلة الأولى 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14 ألفًا و690 طالبً وطالبة
وبلغ الحد الأدنى بالمرحة الأولى للشعبة الأدبية هذا العام 327.5 درجة فأكثر، بنسبة 79.90% فأكثر وعدد طلاب 102 ألفًا و165 طالبًا وطالبة، بينما بلغ الحد الأدنى لطلاب «الأدبى» العام الماضى 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وعددهم 98 ألفًا و471 طالبًا وطالبة،
ويبلغ إجمالى طلال المرحلة الأولى هذا العام 149 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى العام الماضى 143 ألفًا و313 طالبًا وطالبة.
وجاء الحد الأدنى العام الماضى بالنسبة لشعبة العلوم للقبول بكليات الطب البشرى العام الماضى عند 98.4% والحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 97.8% والحد الأدنى لكليات الأسنان عند 98.29% والحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعى عند 97.98%، أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فقد كانت هناك بعض الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.
وكان الحد الأدنى العام الماضى بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية للقبول بكليات الإقتصاد والعلوم السياسية 96.34% والحد الأدنى لكليات الألسن 95.49%.
وكان الحد الأدنى بالكليات للشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات كما يلى:
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5.
هندسة بترول وتعدين السويس 405.5.
طب جنوب الوادى 405.
طب سوهاج 405.
طب الزقازيق 405.
طب كفر الشيخ 404.5
طب المنصورة 405.5.
طب طنطا 405.
طب القاهرة 405.
طب المنيا 404.5
طب بنها 404.5
طب عين شمس 404.5.
طب الإسكندرية 404.5.
طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5.
طب أسيوط 404
طب بور سعيد 404
طب حلوان 404
طب الفيوم 403.5
طب أسوان 403.5
طب السويس 403.5
طب بنى سويف 403.5
طب أسنان المنيا 403
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403
طب أسنان بنى سويف 403
طب أسنان أسيوط 403
طب أسنان الفيوم 403
طب أسنان الزقازيق 403
طب أسنان طنطا 403
طب أسنان جنوب الوادى 403
طب أسنان كفر الشيخ 403
طب أسنان المنصورة 403
طب أسنان القاهرة 403
طب أسنان عين شمس 403
طب أسنان الإسكندرية 403
صيدلة المنوفية 402.5
صيدلة جنوب الوادى 402.5
صيدلة المنصورة 402
صيدلة الفيوم 402
صيدلة مدينة السادات 402
صيدلة دمنهور 402
صيدلة المنيا 402
صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5
صيدلة الزقازيق 401.5
صيدلة بنى سويف 401.5
صيدلة سوهاج 401.5
صيدلة عين شمس 401.5
صيدلة طنطا 401.5
صيدلة القاهرة 401.5
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
صيدلة أسيوط 401
صيدلة بور سعيد 401
صيدلة حلوان 401
صيدلة الإسكندرية 401
علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5
علاج طبيعى القاهرة 400.5
علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5
علاج طبيعى بنى سويف 400.5
ألسن كفر الشيخ 399.5
طب بيطرى المنوفية 399.5
طب بيطرى الزقازيق 399
طب بيطرى بنى سويف 399
طب بيطرى المنصورة 399
طب بيطرى المنيا 399
علوم البترول والتعدين مطروح 399
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5
طب بيطرى كفر الشيخ 398.5
طب بيطرى أسوان 398.5
طب بيطرى أسيوط 398.5
طب بيطرى القاهرة 398.5
طب بيطرى جنوب الوادى 398.5
طب بيطرى سوهاج 398.5
طب بيطرى دمنهور 398.5
طب بيطرى الإسكندرية 398
طب بيطرى مطروح 398
طب بيطرى مدينة السادات 398
طب بيطرى بنها 398
طب بيطرى الوادى الجديد 398
طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398
هندسة دمياط 397.5
هندسة القاهرة 395
هندسة المنصورة 395
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5
هندسة الزقازيق 392
هندسة بنى سويف 393
هندسة جنوب الوادى 392
هندسة عين شمس 392
هندسة طنطا 391
هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5
هندسة بنها 390
هندسة الإسكندرية 389.5
هندسة بور سعيد 389.5
هندسة بنها بشبرا 389.5
هندسة كفر الشيخ 389.5
هندسة سوهاج 389.5
الحدود الدنيا بكليات المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية
وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2109، بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مؤتمر صحفى اليوم الأحد.
الكلية الحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402 درجة
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالإسكندرية 398.5 درجة
ألسن كفر الشيخ 398.5 درجة
سياسة واقتصاد بالسويس 397.5 درجة
سياسة واقتصاد بنى سويف 395 درجة
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 درجة
ألسن عين شمس 394.5 درجة
إعلام القاهرة 394 درجة
ألسن بنى سويف 393 درجة
ألسن المنيا 392.5 درجة
ألسن سوهاج 392
ألسن أسوان 391.5
ألسن الأقصر 391.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
إعلام بنى سويف 389.5
آثار دمياط 387.5
آثار القاهرة 387.5
إعلام جنوب الوادى 387
آثار ولغات مطروح 385.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5
آثار الفيوم 384.5
تربية المنيا 384
آثار أسوان 384
آثار الأقصر 383
تربية عين شمس 382.5
تربية الزقازيق 382
تربية طنطا 381.5
تربية بور سعيد 381
آثار سوهاج 381
تربية بنها 380.5
آثار جنوب الوادى 379.5
الاعاقة والتأهيل بنى سويف 379.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 379
تربية الإسكندرية 377.5
تربية المنصورة 375.5
تربية مدينة السادات 375.5
تربية تعليم ابتدائي الزقازيق 375
تربية تعليم ابتدائي المنيا 375
تربية دمنهور 375
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 374
تربية حلوان 372
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372
فنون جميلة فنون المنصورة 372
تربية جنوب الوادى 371.5
تربية كفر الشيخ 371.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371
تربية تعليم ابتدائي بور سعيد 370
تربية تعليم ابتدائي عين شمس 368.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368
تربية الفيوم 367
تربية تعليم ابتدائي المنوفية 366.5
تربية بنات عين شمس 365.5
تربية بنى سويف 365.5
تربية طفولة طنطا 365
تربية تعليم ابتدائي بنها 365
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365
آداب القاهرة 364
تربية تعليم ابتدائي المنصورة 364
تربية أسيوط 363.5
تربية سوهاج 363.5
تربية تعليم ابتدائي مدينة السادات 361.5
تربية تعليم ابتدائي الإسكندرية 361
تربية تعليم ابتدائي كفر الشيخ 360.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 360
تربية طفولة مبكرة المنوفية 360
آداب عين شمس 360
تربية طفولة كفر الشيخ 359.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5
تربية نوعية الزقازيق 358.5
تربية تعليم ابتدائي بنات عين شمس 358
تربية تعليم ابتدائي حلوان 357.5
آداب بنها 357
تربية نوعية طنطا 357
تربية نوعية المنيا 357
تربية تعليم ابتدائي دمنهور 356.5
تربية السويس 355.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5
تربية طفولة عين شمس 355
آداب بور سعيد 354
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5
آداب حلوان 353
تربية طفولة الإسكندرية 352.5
فنون جميلة فنون حلوان 351.5
حقوق المنيا 351
تربية طفولة مبكرة أسيوط 351
تربية طفولة مبكرة بنى سويف 351
آداب الإسكندرية 350.5
آداب العريش 350.2
تربية العريش 349.7
تجارة دمياط 349.5
تربية نوعية كفر الشيخ 349.5
تربية تعليم ابتدائي قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
تربية تعليم ابتدائي أسيوط 348.5
تربية طفولة حلوان رياض أطفال 348.5
فنون جميلة فنون أسيوط 348
تجارة القاهرة 347
آداب المنصورة 346.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تربية تعليم ابتدائي الفيوم 346
تجارة المنصورة 346
تجارة الزقازيق 345.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5
تجارة جنوب الوادى 344.5
تربية تعليم ابتدائي بنى سويف 344.5
فنون جميلة فنون الإسكندرية 344.5
تربية طفولة مبكرة القاهرة 344
آداب الزقازيق 344
تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5
سياحة وفنادق المنصورة 343.5
تجارة عين شمس 343
تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادى 342.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5
تربية طفولة جنوب الوادى 342.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342
آداب طنطا 342
آداب انتساب موجه القاهرة 341.5
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
تجارة الإسكندرية 341
فنون جميلة فنون المنيا 341
آداب انتساب موجه عين شمس 339.5
آداب كفر الشيخ 339
تجارة وإدارة أعمال حلوان 339
آداب بنات عين شمس 339
آداب وعلوم إنسانية السويس 338.5
تربية طفولة دمنهور 338
آداب انتساب موجه بنها 337.5
تربية نوعية القاهرة 337.5
تجارة كفر الشيخ 337
آداب الفيوم 336.5
تجارة بور سعيد 336
تربية نوعية الإسكندرية 336
فنون جميلة فنون الأقصر 335
آداب انتساب موجه حلوان 335
آداب دمياط 334.5
آداب دمنهور 334
تجارة بنها 334
آداب أسوان 333.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
تجارة انتساب موجه القاهرة 332
حقوق بور سعيد 331.5
تربية نوعية بنها 331.5
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية طفولة العريش 330.2
تربية طفولة دمياط رياض أطفال 330
تربية جنوب الوادى بالغردقة 330
سياحة وفنادق مطروح 330
تربية نوعية جنوب الوادى 330
حقوق سوهاج 329.5
تربية نوعية المنصورة 329.5
آداب بنى سويف 329
تربية أسوان 329
تربية الوادى الجديد 329
تربية نوعية مطروح 328.5
تربية طفولة سوهاج 328.5
تربية نوعية بور سعيد 328.5
تربية نوعية أسيوط 328.5
تجارة أسوان 328
حقوق دمياط 328
تجارة انتساب موجه عين شمس 328
تجارة دمنهور 328
تربية تعليم ابتدائي سوهاج 328
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328
تربية نوعية عين شمس 328
تربية طفولة السويس 328
آداب جنوب الوادى 328
آداب الوادى الجديد 328
تربية دمياط 328
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر الحد الأدنى 400 درجة فأكثر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2019 (علمى وأدبي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.