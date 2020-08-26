شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب محطة وقود ببورفؤاد يبلغ عن بنزين مخلوط بسولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت الرقابة التجارية بمديرية التموين ببورسعيد على أطنان من بنزين ٩٢ محمل في تانك خاص بتحميل ونقل السولار ما أدى إلى تلوثه.

تلقى خالد فهمي رئيس الرقابة التموينية ببورسعيد إخطار من صاحب محطة وقود ببورفؤاد بوصول كمية من بنزين ٩٢ إلى المحطة محمل في تانك خاص بتحميل ونقل السولار بالمخالفة لقواعد نقل أنواع الوقود ما أدى إلى تغير الخواص الظاهرية للبنزين.

وتم إبلاغ ناصر ثابت مدير مديرية التموين فأمر بتشكيل لجنة من الرقابة التجارية، فقامت بالانتقال إلى محطة الوقود وبعد التأكد من صحة الواقعة تم أخذ عينات من البنزين وإرسالها إلى معامل شركة مصر للبترول بالسويس لتحليلها، وتم تشميع تانك السولار وأخذ تعهد على السائق بإعادته بإيصال إلى جهة البيع بالجملة تحت التحفظ لحين ظهور نتيجة تحليل العينات.