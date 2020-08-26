شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 15 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى في 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 15 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الدقهلية – بني سويف – المنيا – البحيرة"، بواقع 4 أطنان لمحافظات: "الدقهلية – بني سويف – المنيا"، و3 أطنان لمحافظة البحيرة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما شددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ فى العام الماضي.