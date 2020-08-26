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شفاء 13 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفى الصدر بالزقازيق والواسطى ببنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، شفاء 13 حالة جديدة من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وخروجهم من مستشفى الصدر بالزقازيق فى محافظة الشرقية، ومستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء.

 

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وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

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وأضاف إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و 5298 حالة وفاة.

 

 

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