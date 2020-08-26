شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية سائقى التاكسى الأبيض يؤكد على أهمية إحلال السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد الحميد، رئيس جمعية سائقي التاكسي الأبيض، إن هناك على مستوى الجمهورية 380 ألف تاكسي، ومشروع الإحلال سيتم من خلاله إحلال أكثر من 50 ألف سيارة "تاكسي"، مؤكدا أنه جرى عقد أكثر من اجتماع مع وزير قطاع الأعمال بشأن السيارات الكهربائية، مشيرا أن الدكتور هشام توفيق يتابع الأمر بنفسه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة، فلا يوجد هناك بنزين ولا غاز ولا مياه، وصيانة السيارة ستكون مختلفة تماما، لأن الميكانيكا الخاصة بها ستكون مختلفة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك زي لسائق التاكسي بالإضافة إلى تطبيق لسيارات التاكسي، وسيتم نقل السائقين الأعضاء في الجمعية إلى مرحلة مختلفة تختلف كثيرا عما كانت فيه، واقترح أن يكون هناك محطات شحن أسفل الكباري.