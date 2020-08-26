أخبار × 24 ساعة..انقطاع المياه عن جسر السويس و19منطقة بالقاهرة 8ساعات الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تخصص 600 مليون جنيه لبدء تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، ووزيرة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاحات كورونا الشهر المقبل رئيس الوزراء يُتابع مشروعات تبطين الترع والحماية من أخطار السيول .. فيديو الحكومة تخصص 600 مليون جنيه لبدء تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة وزيرة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاحات كورونا الشهر المقبل رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يتابع مشروعات تبطين الترع أولا بأول "حماية المستهلك" يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب وزير الأوقاف يوجه بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة ويؤكد: مدتها 10 دقائق فقط الصحة: 68.5% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية Advertisements انقطاع المياه عن جسر السويس و19منطقة بالقاهرة 8 ساعات تبدأ 9 صباح الخميس الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بالدرجات والرطوبة تسجل 80% والعظمى بالقاهرة 35 درجة مطار القاهرة يستقبل 23 رحلة دولية على متنها 2821 راكبا مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى وجهات مختلفة "القومية للأنفاق" تعلن فوز شركة فرنسية بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا الكهرباء: التقديم على العدادات الكودية لا يعنى التوقف عن سداد "الممارسة" السياحة والأثار تستعد لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة فى موكب مهيب

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