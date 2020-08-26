شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تكشف عن أتوبيسات كهربائية تعمل فى حارات منعزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة النقل لسرعة تنفيذ مشروع الأتوبيسات سريعة التردد BRT أو ما يعرف بالحافلات السريعة بطول الطريق الدائرى لتخفيف الزحام المرورى الذى يشهده المحور المرورى الأهم فى القاهرة الكبرى وامتصاص الاحتناقات المرورية الموجودة بالطريق مع توفير بيئة نظيفة أقل تلوث، حيث تعمل هذه الحافلات إما بالكهرباء أو الغاز.

وتعمتد خطة وزارة النقل على تسيير هذه الأتوبيسات فى حارات منعزلة تماما بطول الطريق الدائرى، على أن تسير وفق زمن تقاطر ثابت وإنشاء محطات انتظار لها بطول الطريق الدائرى فى مناطق تقاطع الدائرى مع المحاور المرورية الرئيسية، مع التنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من أجل تنفيذ هذا المشروع والإشراف على تنفيذه وتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من كل هذه الجهات لمتابعة تنفيذه.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن هناك اتجاها لتشغيل الاتوبيسات سريعة التردد أو ما يطلق عليها ما يطلق عليها (BUS Rapid TRANSITE) لتعمل بالكهرباء، لافتة إلى أن الاتجاه الغالب هو بدء تسيير هذه النوعة من الأتوبيسات عقب انتهاء أعمال تطوير وتوسعات الطريق الدائرى الجارى تنفيذها حاليًا، حيث تخطط وزارة النقل لتوسعة الطريق الدائرى ليشمل 8 أو 7 حارات فى كل اتجاه.

وأضافت المصادر أن تسيير الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة فى حارات منعزلة بطول الطريق الدائرى سيمكن من سيرها بسرعات كبيرة تمكنها من تحقيق سيولة مرورية فى القاهرة الكبرى، مؤكدة أنه سيكون لهذه الأتوبيسات محطات ثابتة محددة بطول الطريق الدائرى وستعمل وفق زمن تقاطر ثابت على على مدار اليوم التشغيلى لها.

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الذى يرأسه وزير النقل بصفته ويضم ممثلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والداخلية سيتولى الإشراف على هذا المشروع، وأنه يجرى التخطيط لتنفيذ هذا المشروع عبر منح رخصة لإحدى الشركات المتخصصة أو أكثر من شركة متخصصة لتسيير هذه النوعية من الأتوبيسات بعد انتهاء الوزارة من أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

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وأكدت المصادر أن أسعار تذاكر هذه الأتوبيسات سيتم تحديدها من قبل الشركات المشغلة بالتنسيق جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع الوضع فى الاعتبار تغطيتها لتكاليف التشغيل وتحقيق هامش ربح، حيث إنها لن تكون مدعومة من الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأتوبيسات المخطط تشغيلها ستربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة عدلى منصور بالسلام بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث التى تم افتتاحها مؤخرًا ومحطة محور روض الفرج بالجيزة بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، كما أن خطوط المترو الجديدة المخطط تنفيذها وستربط مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مثل الخط الرابع أو الخط السادس أو حتى الخط الثانى الذى سيتم مده إلى قليوب وسيربط مع الطريق الدائرى، وستربط جميعها مع شبكة الأتوبيسات السريعة التى تسعى الوزارة لتشغيلها بطول الطريق الدائرى.