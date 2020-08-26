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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تنتهي من تعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية في حضور الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، تسلمت الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي لعام ٢٠٢٠ وقدرها 4 أطنان لتصبح الحصيلة الإجمالية ١٦ طنًا.
وأضاف «كاسب» في بيان، الثلاثاء، أنه جرى تسليم اللحوم للإدارات الفرعية لمباشرة توزيعها في أنحاء المحافظة على المستحقين.
على صعيد آخر تابعت غرفة عمليات المديرية أعمال إعداد وتجهيز وتعقيم المساجد استعدادًا لعودة شعائر صلاة الجمعة.
وقال خشبة إن مديرية أوقاف الأسكندرية لا تألوا جهد لخدمة بيوت الله عزوجل.
وأعرب عن سعادته الغامرة بعودة شعائر صلاة الجمعة متمنيًا من الأئمة والرواد أن يكونوا على قدر المسئولية في الحفاظ على أنفسهم وعلى بيوت الله بالتزامهم بالإجراءات الوقائية فالشريعة علمتنا انا الساجد قبل المساجد.
وشدّد وكيل الوزارة على الأئمة بضرورة التزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بضوابط عودة صلاة الجمعة وألا يقصّروا في ذلك فهم القدوة والأسوة.
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