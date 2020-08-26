شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: نستعد مبكرا لحدوث موجة ثانية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا التابعة لوزراة الصحة: "إننا تفرغنا لعمل مسح حول كافة الأبحاث الخاصة بالفيروس، ونستعد مبكرا لحدوث موجة ثانية لكورونا".



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى أم سى" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وراء تراجع الإصابات بكورونا، مشيرة إلى أن فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم، ومن الوارد تأثيره على القلب والجهاز الهضمى.



وأشارت إلى أن بعض أعراض كورونا قد تستمر بعد التعافي من كورونا، موضحة أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لانتقال كورونا عن طريق الرذاذ، ولم يثبت انتقاله عن طريق المأكولات.

وأوضحت أن التوعية فى المدارس والمنزل والتباعد الاجتماعى أهم الوسائل لوقاية الأطفال من كورونا، مشيرة إلى أن ارتداء الكمامة مناسب للأطفال بداية من سن 10 سنوات.