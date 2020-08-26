السيسى:سعدت باللقاء المُثمر فى الأردن مع الملك عبد الله ومصطفى الكاظمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ،"سعدت باللقاء المُثمر الذي عُقد اليوم بالأردن الشقيق مع أخى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ،وأخي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، مؤكدا عبر حسابه على "فيسبوك " ، إن اللقاء يُعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة ويُلبى طموحات شعوبنا فى تعزيز التعاون العربي المُشترك في كافة المجالات وأتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على حُسن الضيافة والإستقبال.

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