شكرا لقرائتكم خبر عن الحسين بن عبد الله يبرز استقبال الأردن للرئيس السيسي في القمة الثلاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن، استقبال والده عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي في المطار، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مطار الملكة علياء الدولى.

ونشر ولي عهد الأردن، صور لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً " جانب من القمة الثلاثية في عمان والتي تجمع جلالة سيّدنا، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة عمان تهدف للبناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين فى كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن والعراق، فى إطار آلية التعاون الثلاثى، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى والأمنى بينها حول سبل التصدى للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.



