شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السابق يكشف لـ"تلفزيون الخليج 365": حوادث السيارات تراجعت لـ65% بفضل الطرق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، أن مشروعات الطرق الجديدة التي بدأتها الدولة المصرية منذ عام 2014 ساهمت بشكل كبير في تراجع حوادث الطرق، مضيفاً: اليوم الحوادث انخفضت إلى أكثر من 35% بالنسبة لعدد السيارات، وانخفضت إلى 65% مقارنة بعدد السكان".

وشدد وزير النقل السابق، على أن الحوادث ستقل بعد تطبيق وتفعيل مشروع ملف ((ITS، المعروف بملف (النقل الذكى) الذى بدأ 2018، خاصة أنه يقلل نسب الحوادث ويعتمد على مراقبة الطريق وستقل نسب الحوادث إلى ما يقرب 90% لأنه سيطبق إنشاء غرفة تحكم مركزي لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة بمختلف محافظات الجمهورية، وهذا النظام تم تطبيقه في عدد من الدول تبعه انخفاض كبير في حوادث الطرق.

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وأكد "عرفات" خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 في التغطية الموسعة مع الزميل محمد السيسى، أن المردود الاقتصادى لطريق (شبرا - بنها الحر) كبير وهو ما شعر به المواطنون الذى تم افتتاحه في 2018، مضيفًا: "هذا الطريق كان المواطن يحتاج نحو ساعة ونصف من شبرا إلى بنها وفى بعض الأحيان إلى ساعتين، اليوم الرحلة لا تحتاج إلى 15 دقيقة لأن الطريق على أعلى مستوى وسهل على المواطنين الانتقال بصورة كبيرة خاصة أنه يوفر الوقت والوقود للمواطنين ويساهم في زيادة حركة التجارة، وتقليل الانبعاثات الكروبونية".

وتابع عرفات: "الطرق الجديدة لا تخدم انتقال المواطن فقط، الطرق تساهم في زيادة حركة التجارة ونقل البضائع والسلع، ومثلا الطريق الدائرى الاقليمى يتكامل مع عدد من الموانئ الجافة التي بدأت وزارة النقل في تنفيذها، مردود شبكة الطرق سيظهر بشكل أكبر في السنوات القادمة، أما شبكات الطرق التي تخدم الصعيد، فشهدت تطور كبير مؤخراً بعدما عانى الصعيد من من النسيان لفترات كبيرة، اليوم يتم إنشاء شبكات طرق كبيرة وغير مسبوقة، هدفها نقل التنمية العمرانية والزراعية والصناعية إلى محافظات الصعيد وتتيح فرص عمل للمواطنين في الصعيد وتمنع التكدس العمرانى".