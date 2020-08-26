شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة السياحة العالمية ينشر فيديو لزيارته لمصر ويصفها بـ"الرائعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر زوراب بولوليكاشفيلى ، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فيديو عن زيارته لمصر التى استمرت الثلاثة أيام الماضية، وعلق بأنها زيارة رائعة لمصر حيث بدأت السياحة من هنا.

وتضمن الفيديو لقطات لأهم الجولات واللقاءات التى قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الأمين العام للمنظمة خلال زيارته لمصر. وقام اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بزيارة الى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك فى ختام زيارة الأمين العام للمنظمة لمصر والتى استمرت ثلاثة أيام على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط. تضمنت الجولة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وتمثال أبي الهول، ومنطقة البانوراما.

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وخلال الجولة استمع بولوليكاشفيلي ، إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات، حيث أبدى اعجابه وانبهاره بالحضارة والتاريخ المصري القديم، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية.

ثم توجها بعد ذلك الي المتحف المصري الكبير، حيث قاما الوزير والأمين العام للمنظمة بجولة داخل أرجاء المتحف بمرافقة اللواء عاطف مفتاح ، المشرف العام علي مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، شملت منطقة المسلة المعلقة والبهو حيث يقف تمثال رمسيس الثاني يستقبل الزائرين، بالاضافة الي الدرج العظيم والقاعات الخاصة بعرض مقتنيات الملك توت غنخ آمون.

وخلال الجولة، تم إزاحة الستار عن تمثالين ملكيين بمكان عرضهما الدائم في بهو المتحف وهم تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي 5 امتار، وكان قد وصلا هذين التمثالين الي المتحف منذ أسابيع قليلة من الولايات المتحدة الامريكية حيث كانا معروضين ضمن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي يضم المعرض293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير بالاسكندرية.