شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن جمع 22 طن مخلفات من النيل منذ انطلاق مبادرة رفع الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مبادرة رفع الوعى البيئى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهدف لخلق ممارسات إيجابية للحفاظ على البيئة، متابعة: جمعنا 2 طن مخلفات من مياه النيل فى بداية المبادرة، ووصلنا آخر مرة إلى رفع مخلفات بإجمالى 22 طنا.

وأضافت وزيرة البيئة، تصريحات في برنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه تم تدشين مسابقة في المدارس الحكومية على مستوى 27 محافظة، لكيفية الاستفادة من القمامة، متابعة: نزلنا إلى المدارس واستقبلنا أعمال الطلاب الذين تترواح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 14 سنة، ووجدنا أعمالا مبهرة في كيفية الاستفادة من القمامة.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تدوير المخلفات الصبة جزء من الإدارة المتكاملة للمخلفات، موضحة أن تلك الإدارة تشمل قيام متعهد الخدمة بجمع القمامة من البيت، ومن ثم نقلها لمحطة وسيطة، وهو المكان الذى يتم وضع القمامة فيه لفترة قصيرة، ثم تذهب للتدوير والمعالجة، والمتبقى من القمامة ينتقل إلى المدفن الذى تم عمله من أجل إلقاء القمامة التى لا يمكن تدويرها.