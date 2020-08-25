شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يجتمع بممثلي شركة هواوى لمناقشة سبل التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وفد من شركة هواوى يضم كلا من المهندس يسري عتلم نائب مدير شركه هواوي، والمهندسه اسماء سراج مدير التدريب بالشركه، والمهندس مازن مدير القطاع الاكاديمي بالشركة، لمناقشة الاستراتيجيه التي تنتهجها شركه هواوي والتى تتوافق مع الاستراتيجيه العامه للدوله في التحول الرقمي والاتجاه نحو تدريب شباب الخريجين والدارسين بالجامعات لتحقيق منظومه التحول الرقمي على مستوى الجمهوريه والتي بدات ما بين عامى 2018 و2019.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وضع استراتيجيه تعاون بين الشركه والجامعه تشمل قطاعات اكبر من الكليات سواء التي سبق التعاون معها ككليه الحاسبات والمعلومات أو التي سيتم التعاون معها ككلية الزراعه والتجاره والهندسه والطب.

وأشاد ممثلى شركة هواوى خلال الاجتماع بمتدربى جامعه عين شمس مؤكدين ان اكبر نسبة لاعداد المتدربين لديهم من أبناء جامعة عين شمس، كما تكريم الجامعة بعد حصولها العام الماضى على المركز الاول في التدريب في اكتوبر 2019 كما تم تكريم الطلاب من وزير الاتصالات الاستاذ الدكتور عمر طلعت والاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وبحضور السفير الصيني الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بتدريب شباب الخريجين المصريين في داخل شركه هواوي.

يذكر أن التدريب في شركة هواوى يتناول المنظومه الشامله للتحول الرقمي يضم الحوسبه السحابيه والذكاء الاصطناعي ومجالات متعدده في عالم التحول الرقمى.