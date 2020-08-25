شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 24 تعديًا على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من قرى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الثلاثاء، حملات إزالة المباني المخالفة ضمن الموجة 16 التي تشهدها مدن وقرى المحافظة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من إزالة تعديات بقرى بلطيم «الساحل القبلى والربع» على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأمن، وبمشاركة مجلس مدينة بلطيم، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد ،واللواء محمد عون مساعد مدير الأمن والمقدم أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس وقوات الأمن المركزى والمباحث، والمهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطي، من تنفيذ وإزالة 24 حالة إزالة باجمالى مساحة 8977 متراً.

وثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة والتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ.

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