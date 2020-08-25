شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: تشكيل اللجان المتنوعة يهدف لتطوير أداء المؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول، الثلاثاء، بكامل أعضائها بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة.

وقال «الشوربجي» إن الهدف من تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة هو مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني ليتماشى مع مرحلة التطوير التي ستشهدها المؤسسات الصحفية على كافة المستويات.

حضر الاجتماع أسامة أبوباشا، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكل من محمد عبدالله ومحسن الميرى، أعضاء اللجنة.