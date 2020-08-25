شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: رفعنا 27 ألف طن قمامة في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسي مطروح، رفع أكثر من 27 الف طن تقريبا من القمامة خلال شهري يوليو وأغسطس على فترتين صباحا ومساءا بنطاق الـ6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح مواصلة جهود رجال التطهير خلال فصل الصيف بتعقيم سوق ليبيا والاماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالاضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف «عبدالرازق» أنه تم اصلاح وصيانة وتركيب ومراجعة الكشافات وانارة الأعمدة بكورنيش المدينة والطريق الدولي وطريق عجيبة القصر.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف اعمال التطهير والنظافة ورفع القمامة والاستجابة لشكاوي المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.