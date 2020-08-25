شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يطلق مبادرة «اعتز بفنك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يطلق المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام مبادرة «اعتز بفنك»، لتثمين قيمة الفن التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.
وتقوم عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم بشرح أهداف المبادرة، خلال ندوة ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية، الخميس 10 سبتمبر القادم.
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