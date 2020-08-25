شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: ندوة حول ضوابط مسلسلات رمضان المقبل 10 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المجلس لتنظيم الاعلام عقد ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية، الخميس 10 سبتمبر المقبل، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد الفنيين والفنانين، وتتناول آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات في رمضان المقبل، وتستعرض أهم الانتقادات التي صاحبتها في السنوات السابقة، ووسائل تلافيها وتقديم أعمال فنية تنال استحسان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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