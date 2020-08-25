شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 9 أطنان لحوم وضبط ثلاجة وكمامات غير مرخصة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية وإدارة الأغذية بوزارة الصحة والطب البيطري ومديرية تموين بورسعيد حملة للتفتيش على مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وجرى التحفظ على ٩ أطنان لحوم ومصنعات لحوم ودواجن للشك في صلاحياتهم. وتم أخذ عينات وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها، كما تم ضبط ثلاجة تخزين تعمل بدون ترخيص، وتحرر لها محضر والتحفظ على 400 كيلو لحوم بها، وأخذ عينة منها لتحليلها، كم تم ضبط مصنع ينتج كمامات طبية بدون ترخيص، وتحرر له محضر بالمخالفة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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