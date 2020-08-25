شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 25 محلًا غير مرخص وإزالة أكشاك مخالفة في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملاتها المكثفة لإزالة الاشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد قاسم رئيس الحي.

وقامت إدارتا الاشغالات والتنظيم بالحي، الثلاثاء، بإزالة أسباب شكوى مواطن يتضرر فيها من وجود تنده من الصاج بعرض 2 م ونصف أعلى بلكونة شقة بالطابق الأرضي بالعمارة 44 بمنطقة السيدة نفيسة القديمة، تتسبب في تسهيل أعمال السرقة بالطابق الأول من العمارة، فضلا عن تسهيل دخول القوارض والحشرات، ما يهدد سلامة الاطفال وامن المواطنين، وتمت إزالة اسباب الشكوى بقيام المعدات التابعة للحى بإزالة التندة الصاج.

كما تمكنت أجهزة الحي من إزالة تعديات على قطعه أرض مخصصة لاحد المواطنين ببلوك رقم 18 بالقابوطى، تمهيدًا لتمكينه منها، وقامت الحملة بهدم وإزالة عدد من الأكشاك غير المرخصة والمقامة على قطعة الأرض، كما جرى التنبيه على باقي أصحاب الأكشاك وعددها 10 بالانتهاء من إزالتها لتسليم قطعة الأرض صباح غدا الثلاثاء، وذلك قبل تطبيق القانون بالقوة الجبرية.

كما تم غلق 25 محلا تجاريًا لممارستهم نشاطات بدون ترخيص خلال حملة موسعة لمراجعه رخص المحلات والتفتيش البيئي بمنطقتي أمل وزاره وفاطمة الزهراء لمراجعة رخص المحلات الخاصة بها وحصر المحال غير المرخصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد قرارات بالغلق والتشميع لها لحين التقدم والبدء في انهاء إجراءات الترخيص من ناحية أخرى قامت إدارة شؤون البيئة بمراجعة الاشتراطات البيئية ومدى توافرها داخل المحال التجارية، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية الخاصة بالنظافة العامة، كما تم رصد عدد من السيارات المتهالكة المركونة بالطريق العام وبجوار العمارات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات وتحرير محاضر بها.