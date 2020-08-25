شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يكشف تفاصيل إلزام المؤسسات التعليمية برد 25% من اشتراك الأتوبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار إلزام المدارس الجامعات برد 25 % من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد.

وقال «فرج» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حساب فترة توقف الدراسة بقرار رئيس الوزراء في منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي وكانت 25% من أيام العام الدراسي.

ولفت الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القرار نشر اليوم بالجريدة الرسمية حتى يضمن وصوله للجميع.

واضاف: «في حال عدم استجابة المدرسة يجب على المتضرر التوصل مع الجهاز بأي وسيلة، وحينها يتم منح مهلة قصيرة للمدرسة ومن ثم تحال للنيابة وبعدها المحكمة الاقتصادية».

وأكد «فرج» أن «هناك بعض المدارس تواصلوا مع أولياء لسداد مبالغ أقل من المستحق وهناك من وافق وهناك كان عنده وعي ورفض عرض المدرسة».

وقال إن «القرار ينظم الية الرد من خلال طريقتين الاولي الخصم من مصروفات العام القادم للطلاب المنتظمين، وذلك مراعاة لإدارة المدرسة حتى لا يكون هناك عبء عليهم والثانية في حالة انتهاء علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية ترد القيمه في خلال 30 يوم من تقديم الطلب».

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وأضاف أنه «تم تلقي شكاوي من بعض أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية المرتفعة».