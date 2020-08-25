شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب» تختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامج تأهيل القادة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأربعاء، المقابلات الشخصية لإختيار الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، التي استمرت لمدة 5 أيام متتالية.

تتألف كل لجنة من لجان المقابلات الشخصية من ثلاثة أعضاء، الأول رئيس اللجنة، ويكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيس هيئة أو رئيس جامعة، والعضوين الآخرين أحدهما خبير في أحد المجالات العامة كالسياسة والقانون والموارد البشرية والمالية والإعلام، والثاني أحد العاملين بالأكاديمية.

ويراعى في اختيار اللجنة الواحدة اختلاف التخصصات والخلفيات العلمية، ويتم تقييم المتقدمين في ضوء معايير واضحة وثابتة لقياس شخصية المتقدم؛ فيتم قياس مهاراته القيادية والتحليلية وثقته بنفسه وقدرته على التعبير وعلى المرونة والتكيف وحل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرار؛ حيث يهدف البرنامج إلى بناء كوادر كفء للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار.

يذكر أن عدد المتقدمين لمرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة هم 700 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط واجتازوا مرحلة اختبارات اللغة العربية والمعارف العامة والسمات الشخصية

وقد شهدت الدفعة الأولى من البرنامج تخرج 190 متدرب في 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب، ويهدف البرنامج منذ بدايته إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية؛ ليصبح لديهم دور فعال ويكونوا قادرين على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، السبت، المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث تستمر المقابلات على مدار خمسة أيام متتالية.

واستقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الاثنين، ليكن على رأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

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أعرب الدكتور تاج الدين عن مدى سعادته بزيارته للأكاديمية واصفًا إياها بأنها مشروع قومي ناجح، وقال "إن مصر دولة شابة وبها كوادر كثيرة على مستوى رفيع، وفكرة الأكاديمية فكرة قومية رائعة؛ حيث تقوم باختيار عناصر تستطيع قيادة المجتمع وتكون قاطرة تقود البلد في مراحل مختلفة".

وأضاف أن اختيار عناصر ذات مواصفات معينة لا ينفي وجود عناصر كثيرة مميزة في مصر من مختلف التخصصات والأعمار، لكن اختيار أفضل هذه العناصر وأكثرها تأهيلًا يأتي بنوع من الزخم في القيادات في المؤسسات الوطنية المصرية، ولابد أن يكون تأهيلها من مختلف الجوانب والنواحي.